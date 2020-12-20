“الليبية للاستثمار” تبحث الموازنة العامة والتقرير السنوي للمؤسسة

عقدت المؤسسة الليبية للاستثمار اجتماعا، للإدارة التنفيذية لاستعراض آخر المستجدات المتعلقة بسير العمل، وذلك بحضور كافة مُدراء الإدارات والمشاريع بالمؤسسة، وبرئاسة علي محمود حسن رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي.

وبحسب إيجاز صحفي، للمؤسسة الليبية للاستثمار، قد انصب الاهتمام في هذا الاجتماع على استعراض آلية تنفيذ مخرجات التحول، حيث تم الاتفاق على خطة زمنية لتنفيذ هذه المخرجات عبر تكاثف جهود فريق العمل بالمؤسسة، سعياً للرفع من إمكانيات المؤسسة التشغيلية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والإفصاح والمساءلة.

وتطرق الاجتماع لمناقشة إعداد الموازنة التقديرية للمؤسسة عن العام 2021، تمهيداً لاستعراضها أمام مجلس الادارة، بالإضافة الى التقرير السنوي عن 2020.

يُذكر أن المؤسسة الليبية للاستثمار اعلنت نهاية سبتمبر الماضي عن إنجاز المرحلة الأولى من برنامج التحول بالشراكة مع شركة أوليفر وايمان الدولية، واستلمت كافة المخرجات المتمثلة في هيكل تنظيمي جديد، وعدد من لوائح العمل وسياسات الاستثمار والمخاطر.