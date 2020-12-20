كتيبة ثوار طرابلس : سنتصدى لمحاولات السيطرة على العاصمة بقوة السلاح

حذرت ما تعرف بـ كتيبة ثوار طرابلس ، مما وصفته بمحاولات زعزعة أمن العاصمة أو فرض الحكم فيها بقوة السلاح ، مشيرة إلى أنها لن ترضى بالتلاعب بحقوق المواطن أو التجاوز على مؤسسات أو مقدّرات الدولة.

و شددت الكتيبة في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” ، على أنها لن تتنازل عن حق أفرادها في العيش الكريم ، مشيرة إلى استعدادهم لدفع آخر قطرة من دمائهم لتحقيق أهدافهم.

و اضاف البيان أن كتيبة ثوار طرابلس موحدة الصف و لا خلاف بين أي من القادة او الامراء أو الأفراد ، موضحا أن كتيبة ثوار طرابلس مؤسسة عسكرية بخبرة وعتاد جبّار .

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