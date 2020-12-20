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دوريات الإدارة العامة للدعم المركزي تنهي مهامها بتأمين مدينة طبرق

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

خرجت دوريات الإدارة العامة للدعم المركزي من مدينة طبرق، حيث كانت مكلفة بتأمين المنطقة ومساندة الأجهزة الأمنية الأخرى وضبط الشارع العام هناك، وذلك بعد تنفيذ الخطة الأمنية بالتنسيق مع الغرفة الأمنية المشتركة طبرق، بإمرة اللواء سالم مفتاح الرفادي، لدعم الأجهزة الأمنية وضبط الأمن في المدينة، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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