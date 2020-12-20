بركة: مجلس الأمن لم يظهر جدية في حل الأزمة الليبية حتى الآن

أكد المحلل السياسي، عثمان بركة، الأحد، أن مجلس الأمن الدولي لا يتعامل مع ملف الأزمة الليبية بجدية، مشيرا إلى أن كل من يعول على الحلول السياسية ينتظر التحرك الأممي.

وأشار بركة إلى أن تخوف بعض الأطراف الليبية من المبعوث الأممي الجديد لليبيا يعرقل الحل السياسي، لافتا إلى أن القبول بالحوار يلزم الجميع المضي فيه.

وأضاف بركة أن مطالبة ما يسمى بـ”قوة حماية طرابلس”، بتوضيح “سبب تأخير وعرقلة تنفيذ” بنود الاتفاق الذي تم في مدينة سرت في نوفمبر الماضي، تفسر الأهداف الخارجية التي تحركهم، وأن المطالبة هي مجرد شعارات لا أكثر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24