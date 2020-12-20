كورونا تتسبب في عقد اجتماع النواب في غدامس عبر الإنترنت

أعلن أعضاء مجلس النواب بالاجتماع التشاوري في غدامس عن انطلاق الجولة الثانية غدا الاثنين عبر الإنترنت لمناقشة تعديل الرئاسة واللائحة الداخلية.

وأرجع بيان لأعضاء مجلس النواب حصلت ليبيا 24 على نسخة منه، تعذر عقد جلسة رسمية مباشرة إلى الظروف التي فرضها الوضع الوبائي في البلاد وحفاظا على سلامة النواب، خاصة بعد استشارة اللجنة الاستشارية لمكافحة كورونا في هذا الشأن.

وأكد البيان عقد جلسة غد الاثنين عبر تقنية “زوم”، في تمام الثامنة مساء، لمناقشة واستكمال الاستعدادات واستعراض التفاهمات السياسية بشأن الجلسة المزمع عقدها في الجولة الثانية بغدامس بجدول أعمالها المعلن سابقا.

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