بالفيديو.. تجاوزات كارثية في مخازن إحدى شركات المواد الغذائية بطرابلس

تمكنت فرق التفتيش التابعة لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي، في منطقة سوق الجمعة بمدينة طرابلس، من ضبط تجاوزات لدى إحدى الشركات الخاصة العاملة في مجال توريد وتوزيع المواد الغذائية.

وأكد مصدر من المكتب الإعلامي بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، في تصريح خاص لبوابة افريقيا الإخبارية، أن فريق من المركز وبالتعاون مع جهاز الحرس البلدي، تمكن من ضبط العديد من التجاوزات التي وصفها بالكارثية، لدى اقتحامه لمخازن شركة الجيد، والتي تمثلت في سوء تخزين المواد الغذائية ما تسبب في فسادها وتعفنها إضافة لانتهاء صلاحيات مواد أخرى لم يتم إتلافها أو حجزها عن المواد التي يتم بيعها لمحلات وأسواق المواد الغذائية.

وقال المصدر، إن الفريق قام بقفل المخازن والثلاجات وحجز المواد التالفة وتشميع المخازن بالشمع الأحمر وإحالة المسؤول الذي وصفه بــ “ملك الاعتمادات الوهمية” إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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