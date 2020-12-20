السفارة الليبية في مينسك تتهم أنصار “الوفاق” باقتحام مقرها والإعتداء على القائم بالأعمال

اتهمت السفارة الليبية لدى بيلاروس، الأحد، أنصار حكومة الوفاق غير المعتمدة بمهاجمة مقرها الأسبوع الماضي والإعتداء على القائم بالأعمال محمد مرعي ستيتة .

وأكدت السفارة، في بيان لها، أن المجموعة التي اقتحمت مقرها في العاصمة مينسك واعتدت على القائم بالأعمال، تابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة ، مبينة أن المدعو محمد عبدالله المغراوي ابن السفير السابق للسفارة الليبية بجمهورية بيلاروس، اقتحم مقر السفارة برفقة مجموعة من المرتزقة الأجانب .

وأوضح البيان أنه للمرة الثانية يتم اقتحام السفارة من قبل عناصر تابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، حيث تدخلت السلطات الأمنية في بيلاروس، وقامت بطردهم .

وأعلن القائم بأعمال سفارة ليبيا في بيلاروس محمد ستيتة الخميس الماضي، أن 40 شخصا هاجموا مقر السفارة في الساعات الأولى من الصباح، ووصف ستيتة المقتحمين بأنهم “مجموعة إرهابية”، وقال إنها مؤلفة من أربعين شخصا بينهم اثنان أو ثلاثة ليبيون هاجموا السفارة قرابة الساعة السادسة صباحا، حيث كان هناك عدد من الأشخاص بينهم دبلوماسيون سابقون يقومون بأعمالهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24