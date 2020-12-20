ضبط سيارات تهريب للوقود عبر المثلث الحدودي مع السودان

أعلنت كتيبة سُبل السلام التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة بالكفرة، عن ضبط عدد سيارتين نوع تويوتا تندرا؛ كانتا تُهرب كمية كبيرة من السجائر عبر الحدود الليبية إلى مصر.

وقالت الكتيبة في بيان لها إنه بناء على التعليمات الصادرة من آمر الكتيبة تمت مصادرة السيارات بشكل رسمي وإحالة السائقين إلى جهات ذات الاختصاص، كما سيتم خلال يومين إعدام السجائر التي تمت مصادرتها.

وأشارت الكتيبة إلى أن إحدى دورياتها تمكنت خلال دوريات في وسط صحراء الجنوب الشرقي خلال الأيام الماضية من ضبط ومصادرة عدد شاحنتين وقـود محملة بمادة “نافطة” كانتا مهربة إلى إحدى دول الجوار.