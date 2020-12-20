انتهاء أعمال إعادة رصف وتهيئة المدخل الشرقي لمدينة زوارة

انتهت أعمال مشروع إعادة تعبيد المدخل الشرقي لمدينة زوارة، من قبل مكتب المشروعات بالبلدية، حيث يشهد الطريق الساحلي بالمدينة مرور المسافرين إلى الأراضي التونسية، وكذلك الشاحنات المحملة بالبضائع والقادمة من تونس.

المشروع واجهته العديد من الصعوبات، منها ارتفاع منسوب المياه في المنطقة، ونوعية التربة وتصريف مياه الأمطار، في ظل الظروف التي مرت بها البلاد من حروب وجائحة كورونا، وإغلاق معبر رأس إجدير، إضافة إلى أن البلدية لم تستلم أي إيرادات للمشروعات خلال العام ألفين وعشرين، ما أدى إلى تقليص المشروع باتجاه واحد فقط.

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