الزاوية الغرب تستعد لـ”عُرسها الانتخابي”

في إطار الاستعداد للاستحقاق الانتخابي القادم ببلدية الزاوية الغرب، الاثنين (21 ديسمبر 2020)، عقد بقاعة المعلم بمدرسة شهداء الحرشة، اجتماعا ضم رؤساء المراكز الانتخابية، وذلك لمتابعة سير الاستعدادات ليوم الاقتراع في البلدية.

وتم خلال الاجتماع إلقاء محاضرة بشأن جائحة فيروس كورونا، وكيفية تعقيم مراكز الاقتراع، والمحطات الانتخابية، كما تم توزيع مواد الاقتراع غير الحساسة على رؤساء المراكز الانتخابية.

وتضم ببلدية الزاوية الغرب، 25 مركزا انتخابيا وتشمل مناطق (الحرشة، والصابرية، وأبوعيسى، والمطرد)، وستشهد فتح 72 محطة اقتراع منها 40 للرجال و32 للنساء، حيث بلغ عدد الناخبين 23113 ناخبا وناخبة.

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