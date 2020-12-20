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بنغازي تحتضن برنامج تدريبي حول مهارات نجاح العملية الإدارية

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

انطلقت بصالة الاجتماعات بنادي الهلال في مدينة بنغازي فعاليات برنامج تدريبي يحمل عنوان “مهارات نجاح العملية الإدارية ” .

وقال المحاضر خالد إبراهيم  – خلال فعاليات البرنامج أمس السبت – إن البرنامج التدريبي يشمل حزمة من المهارات الإدارية التي من المفترض أن يكتسبها كل موظف إداري .

إبراهيم  أشار – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – إلى أن الحزمة تغطي عدة جوانب منها التقارير والمراسلات و المهارات القيادية وإدارة الاجتماع وإدارة الوقت والأرشفة وكيفية تنظيم البريد وغيرها .

وأوضح أن المستهدفين في البرنامج التدريبي موظفي هيئة الشباب والرياضة و ورؤساء وأعضاء الاتحادات الرياضية في كافة الألعاب .

وتشرف عَلى فعاليات البرنامج التدريبي الهيئة العامة للشباب والرياضة بالتعاون مع مجموعة الجمانه للاستشارات والتدريب.

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اخبار ليبيا 24

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