بنغازي تحتضن برنامج تدريبي حول مهارات نجاح العملية الإدارية

أخبار ليبيا 24 – خبر

انطلقت بصالة الاجتماعات بنادي الهلال في مدينة بنغازي فعاليات برنامج تدريبي يحمل عنوان “مهارات نجاح العملية الإدارية ” .

وقال المحاضر خالد إبراهيم – خلال فعاليات البرنامج أمس السبت – إن البرنامج التدريبي يشمل حزمة من المهارات الإدارية التي من المفترض أن يكتسبها كل موظف إداري .

إبراهيم أشار – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – إلى أن الحزمة تغطي عدة جوانب منها التقارير والمراسلات و المهارات القيادية وإدارة الاجتماع وإدارة الوقت والأرشفة وكيفية تنظيم البريد وغيرها .

وأوضح أن المستهدفين في البرنامج التدريبي موظفي هيئة الشباب والرياضة و ورؤساء وأعضاء الاتحادات الرياضية في كافة الألعاب .

وتشرف عَلى فعاليات البرنامج التدريبي الهيئة العامة للشباب والرياضة بالتعاون مع مجموعة الجمانه للاستشارات والتدريب.