لتخليد المعالم الأثرية.. افتتاح مكتب المدن التاريخية في درج

تمتاز مدينة درج، التي تعد من أهم المدن التاريخية في ليبيا، بالعديد من المعالم التاريخية يرتبط أبرزها بالمدينة القديمة ومسرح درج الأثري.

وفي إطار تخليد هذه المعالم التاريخية والمحافظة عليها، تم افتتاح مكتب جهاز المدن التاريخية ببلدية درج بحضور وفد من الإدارة العامة بجهاز المدن التاريخية والمتمثل في مدير مكتب المدير العام، ورئيس قسم الاستثمار والشؤون الادارية والخدمات، ومدير الإعلام بالجهاز، كما حضر الافتتاح عميد وأعضاء المجلس البلدي درج ومخاتير المحال والمهتمون بالتراث، إضافة إلى لفيف من أهالي المنطقة.

وشمل الافتتاح عددا من المعارض التراثية وبعض الكلمات الترحيبية والرسمية ألقاها الضيوف والحضور، وعلى هامش الافتتاح قام الوفد بزيارة ميدانية لعدد من معالم المدينة القديمة بدرج والمواقع الأثرية، وجرى تقييم المدينة وتسجيل بعض الملاحظات للعمل عليها مع جهاز المدن التاريخية فرع درج.

واستقبل المجلس البلدي درج الوفد المكلف بحضور مدير فرع درج، ودارت جملة من النقاشات التي تصب في مصلحة الاهتمام بالجانب التراثي بدرج ومحاولة إعادة ترميم جزء من المدينة، وإبراز الموروث الثقافي المتنوع الذي تمتاز به المنطقة عن طريق إعادة إحياء مهرجان درج السياحي العالمي واستقطاب السياحة للمنطقة.

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