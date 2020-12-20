الحكومة الليبية تعتمد سلسلة مشاريع النادي الأهلي بنغازي الاستثمارية

أخبار ليبيا 24 – رياضة

اعتمد رئيس الحكومة الليبية اليوم الأحد سلسلة مشاريع نادي الأهلي بنغازي الاستثمارية والتي تعد الأضخم على مستوى ليبيا بنقلة غير مسبوقة في تاريخ الأندية الليبية .

وجاء اعتماد المشاريع خلال اجتماع موسع عقده رئيس وزراء الحكومة الليبية “عبدالله الثني” بحضور “صقر بوجواري” عميد بلدية بنغازي و “عبد الحكيم السلطني” مدير إدارة هيئة التخطيط العمراني، و”صهيب ابوشيحة” وكيل وزارة الاقتصاد، و رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي خالد السعيطي والمستشار الاقتصادي للنادي الدكتور “فرحات بن قدارة” والمستثمر الأماراتي شركة “قولدن سكوير” .

و عرض خلال الاجتماع الهيكلية الكاملة للمشاريع المزمع البدء فيها والتي تتكون من بنية تحتية متكاملة ومنطقة سكنية كاملة وسلسلة أسواق تجارية وبنوك و منتجعات سياحية وملعب كرة قدم والعديد من المرافق الخدمية تغطي أرض النادي في حي قاريونس .

وعبر رئيس الوزراء عن فخره وسعادته لهذه الخطوة العملاقة، وحث إدارة النادي على البدء فوراً في مرحلة البناء، وأعطى تعليماته بتشكيل غرفة عمليات لتذليل كافة الصعوبات، خاصةً التعديات المتكررة على أجزاء من أرض النادي .

وسيكون لهذه المشاريع فوائد جمة على مدينة بنغازي والدولة الليبية من توفير فرص عمل وستساهم في إرساء مبادئ الحداثة العمرانية و الانتقال من مرحلة العشوائية إلى الأساس السليم الكفيل بتوفير ظروف وبيئة ملائمة جاذبة للسياحة والاستثمار .

هذا ومن المقرر أن تبدأ أولى خطوات الفعلية على أرض الواقع خلال المدة القريبة القادمة بتدشين بنية تحتية متكاملة على أعلى طراز تمتد في عشرات الهكتارات التي ستدشن عليها المشاريع المذكورة .

يشار إلى أن العمل يجري بوتيرة متصاعدة من قرابة العام سعت خلالها إدارة النادي إلى صنع طفرة رياضية مستندة شراكة تضمن استثمارات طويلة الأمد يزدهر بها النادي في كافة المجالات معتمداً على دخل ثابت يمكنه من أخد الريادة محلياً وقارياً، وفق مشاريع ضخمة لها فوارق شاسعة عن باقي المشاريع القائمة في ليبيا .