حملة لمناهضة العنف ضد المرأة في تراغن

لم يتوقف العنف ضد المرأة والأسرة، بل تزايد بشكل ملموس ما دفع المرأة في تراغن وبتنظيم من مؤسسة عطاء الخير للأعمال الخيرية التوعوية، إلى تنظيم حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة.

ويشارك في الحملة ناشطات المجتمع المدني والنازحات من مرزق والمتزوجات من غير الليبي والمعنفات معنوياً أو مادياً أو اجتماعيا.

وتحدثت المشاركات في الحملة عن قصص شخصية لتعنيف المرأة واستضعافها وعرقلة تطويرها الاجتماعي والاقتصادي والمهني والفكري الثقافي.

ويعتبر العنف ضد المرأة، قضية قديمة جديدة، حيث أثبتت دراسات وإحصائيات عالمية أن امرأة من بين كل 3 نساء وﻓﺘﻴﺎت تتعرض ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي أو اﻟﺠﻨﺴي خلال ﺣﻴﺎﺗﻬﻦ، وأن 71 % من جميع ضحايا الاتجار بالبشر في العالم هم من النساء والفتيات، وتتعرض كل 3 من أصل 4 نساء وللاستغلال الجنسي.

وخرجت كثير من التوصيات والقرارات بشأن العنف ضد المرأة، من مؤسسات متخصصة ومهتمة بالشأن العام للمرأة ومعاناتها، مقابل أقل مستوى من الاهتمام المحلي وانعدام التنفيذ في كثير من الجوانب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية