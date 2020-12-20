معرض فنون النخلة.. إضافة جمالية لمهرجان الخريف في هون

انطلق معرض “فنون النخلة”، أحد أبرز مفردات وفعاليات مهرجان الخريف السياحي الدولي بهون، حيث أصبح من الثوابت التي يتم إقامتها في الدورات الأخيرة، وتعتبر هذه النسخة لمعرض النخلة هي الخامسة على التوالي.

ويعتمد المعرض في كل تفاصيله ومعروضاته على النخلة وما تجود به هذه السامقة من تمور وجريد وسعف وليف وأشواك وعراجين وبلح، حيث يستفيد عدد من الفنانين التشكيليين من كل هذه المنتجات في صياغتها وتشكيلها وإجراء العديد من التحوير عليها دون أي إضافة إلا من منتجات النخلة، وبصياغة هذه المنتجات معا يشكل هؤلاء المبدعون من فناني هون لوحات ومنتوجات نحتية وتشكيلية مميزة ورائعة تحاكي صور جمالية من الواقع وما كان يستخدمه الأجداد سابقا في حياتهم المعيشية اليومية.

ويأتي هذا المعرض ضمن مهرجان الخريف السياحي بهون والذي يقام هذا العام بطريقة البث المباشر والمشاهدة عن بعد تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا.

ويقام معرض فنون النخلة في أحد أبرز شوارع الحي الغربي في مدينة هون القديمة، حيث تشكل منتجات هذا المعرض تمازجا فريدا وتناسقا بديع مع جدران الشارع الذي بناه الرعيل الأول من أهالي هون بالطين وبجريد النخيل منذ أكثر من 180 سنة، ولازال حاضرا على حقبة مميزة وخالدة في تاريخ مدينة هون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية