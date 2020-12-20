بلدية بنغازي تواصل تركيب أعمدة الإنارة في الطريق الدائري الرابع

باشرت بلدية بنغازي، اليوم الأحد، في تركيب أعمدة الإنارة العامة في الطريق الدائري الرابع القاطع المُمتد من شارع الحجاز إلى شارع الوحدة العربية “شارع عشرين” ومن القاطع المُمتد من طريق المطار حتى شارع الكويت بإشراف مكتب المشروعات ببلدية بنغازي.

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية، عبر الحساب الرسمي على فيسبوك، في بيان، أنه تم تركيب أعمدة الإنارة في الطريق الدائري الرابع من مُفترق مديرية الأمن حتى مُفترق بوهديمة شارع السودان.

وأكدت البيان، أن العمل مُتواصل لتركيب الإنارة للطريق الدائري الرابع بالكامل من طريق العروبة مُفترق جامعة بنغازي إلى طريق العروبة جزيرة سوق السيارت، وذلك بهدف تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.