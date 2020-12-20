قبيل ساعات من اجتماعها الأول .. توقعات بإعلان أسماء اللجنة القانونية

توقع مصدر من داخل الحوار السياسي، اليوم الأحد، إعلان أسماء أعضاء اللجنة القانونية المكلفة بإنشاء قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة في ليبيا .

وأوضح المصدر، أن البعثة أتاحت لجميع أعضاء ملتقى الحوار التقدم للجنة القانونية، مشيرا إلى أنه ينتظر اللجنة مهام عمل كبيرة لإنجازها، وستعقد أول اجتماع لها غدا الاثنين، وفق ما أعلنته سابقا، البعثة الأممية .

والخميس، أعلنت البعثة الأممية تشكيل لجنة قانونية من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، تمهيدا للانتخابات المقررة في ديسمبر 2021 .

وقالت البعثة، إن أول اجتماع للجنة القانونية سيعقد في 21 ديسمبر الجاري، دون مزيد من التفاصيل .

و كشف عضو ملتقى الحوار محمد الرعيض، في تصريحات سابقة أن اللجنة القانونية تضم 17 عضوا، وتعمل على إنشاء قاعدة قانونية ودستورية للانتخابات .

وأوضح الرعيض، أن اللجنة القانونية ستتعاون مع لجنتين مشكلتين من مجلسي النواب ومايسمى بمجلس الدولة ، لوضع قانون للانتخابات المقبلة .

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