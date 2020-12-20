صحيفة تركية تحذر من اشتباكات جديدة بين المليشيات في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

فاقمت الاشتباكات الوشيكة بين بعض المليشيات التابعة لحكومة الوفاق بقيادة فائز السراج في العاصمة طرابلس من مخاوف اندلاع موجة جديدة من الصراع، لاسيما مع عودة آمر مليشيا ثوار طرابلس المدعو هيثم التاجوري، بعد فترة غياب عن الساحة.

ونقلت صحيفة “أصوات” التركية، في تقرير لها، عن قادة عسكريين في عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق بأن مليشيا ثوار طرابلس في حالة تأهب، كما نقلت الصحيفة أيضا عن الأهالي بأن بعض المليشيات تركزت خلال اليومين الماضيين على طرابلس بشكل مفاجئ وبدون تفسير.

وتطرقت الصحيفة إلى ظهور آمر مليشيا شهداء النصر بالزاوية محمد كشلاف، المعاقب من مجلس الأمن الدولي والمطلوب من المدعي العام الليبي، بجوار وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح النمروش، خلال زيارته الأخيرة لحرس المنشآت النفطية قبل يومين، الأمر الذي يشكل تحديًا أمام خطط داخلية الوفاق لمحاربة المليشيات.

وذكر التقرير أن كشلاف كان يسيطر على مصفاة النفط في الزاوية منذ سنوات، وقد وُصف بأنه أحد أغنى المهربين في مناطق الساحل الغربي، ويقود مليشيا حرس حقول النفط المدرجة في قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي، والتي تشمل حظر السفر وتجميد الأموال.

كما تطرقت الصحيفة أيضا إلى إصدار قرار من رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الإنسانية بوزارة الدفاع في حكومة الوفاق بتكليف الإرهابي محمد إبراهيم بلعم الموالي لتنظيم داعش بالتعاون مع اللجنة لتولي إدارة ومتابعة ملف تبادل المعتقلين والجثامين، ما يشير إلى تنامي دور المليشيات في طرابلس.

ووفقا للصحيفة، أعلن الناطق باسم غرفة عمليات تحرير سرت والجفرة، عبدالهادي دراه، أن أحد عناصر الجنجويد السودانيين، قد أطلق أهالي بلدة أبو هادي النار عليه بعدما حاول سرقة منزل، إلا أنه حوصر لاحقًا من قبل الجماعات المسلحة الأخرى في البلدة.

ومن جهة أخرى، جددت فرنسا عبر سفارتها في ليبيا، التزامها بوحدة وأمن واحتكار المؤسسة الوطنية للنفط ذكرت في بيان لها، أن أي عمل يهدف إلى تهديد أو قمع المؤسسة “يضر بالمصلحة العامة وقد يخضع لعقوبات بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2213”.

وجددت سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس دو هيلين، رغبة بلادها في دعم الاستقرار في ليبيا ودورها في دعم عملية السلام، في محادثة هاتفية مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري يوم الجمعة الماضي، تباحثا خلالها حول آخر المستجدات السياسية وسبل دعم جهود التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا وإيجاد حل للأزمة عبر الحوار السياسي.

وأكد العقوري، على أهمية خلق الظروف المناسبة لنجاح الانتخابات وأبرزها معالجة الوضع الأمني، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية التنسيق المشترك مع الجانب الفرنسي لدعم الاستقرار في ليبيا، كما حذر من خطورة التصعيد في ليبيا على استقرار وأمن منطقة جنوب المتوسط والساحل.

وأوضحت الصحيفة أن مدينة بنغازي شهدت أيضا إجراءات أمنية مكثفة وانتشارا كثيفا للمرور وأنشطة أمنية لمراكز الشرطة والقوات الميدانية التابعة لإدارة الشرطة، تنفيذا لتعليمات قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

وفيما يخص الأوضاع في المنشآت الصحية، تطرقت الصحيفة إلى النشرة التي أصدرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، لشهر نوفمبر الماضي، حيث سجلت النشرة، أكثر من 32 هجوما، أبلغ عنها في العام 2020م، وأن ليبيا احتلت المرتبة 4 في عدد الهجمات على البنية التحتية.

وأوضحت النشرة الإنسانية، أن شهر نوفمبر الماضي، هو الشهر الأكثر دموية في العام 2020م بالنسبة للمهاجرين واللاجئين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط، وتطرقت إلى الفيضانات في المنطقة الشرقية، في تسجيلها لأكثر من 4100 شخص تضرروا من تلك الفيضانات، إضافة إلى عقد مشاورات محلية بشأن خطة الاستجابة الإنسانية للمناطق الشرقية والجنوبية والغربية.