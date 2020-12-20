دندياس: اليونان تسعى لمنع إقامة قاعدة تركية في ليبيا

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، اليوم الأحد، إن أولوية بلاده حول ليبيا هي ضمان خضوع الشواطئ الليبية قبالة جزيرة كريت لسيطرة قوى صديقة.

وأضاف دندياس أن بلاده تسعى لمنع إقامة قاعدة تركية في ليبيا، مشددا على أن بلاده تهدف إلى أن تتراجع حكومة الوفاق غير المعتمدة عن المذكرة التي وقعتها مع تركيا حول المناطق البحرية.

ولفت إلى أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية قبل أيام على وزارات ومسؤولين أتراك ستؤثر على التوازن الحالي.

ونوه إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دحض ادعاء تركيا بأنها ركن أساسي لتواجد حلف الناتو في المنطقة.

وأعرب الوزير اليوناني عن اعتقاده بأن تركيا ستستمر في الابتعاد عن أوروبا بعد فرض عقوبات عليها، مشددا على أن مساعي أنقرة للتقرب من أوروبا، هدفها تكوين علاقة خاصة مع الاتحاد قد تسمح لها بالدخول إلى السوق الأوروبية دون إلزامها بسيادة القانون وحقوق الإنسان.

وذكر أن الاتحاد الأوروبي ملزم تاريخيا بالسعي لتغيير موقف الأتراك تجاه أوروبا.

وأشار دندياس الى أن اليونان منفتحة على المحادثات الاستكشافية مع تركيا في ظل مناخات مناسبة.

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