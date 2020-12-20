وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: أردوغان استغل غياب إدارة ترامب للتدخل في ليبيا

أعرب وزير الدفاع الأميركي الأسبق، ليون إي بانيتا، الأحد، عن قلقه تجاه الدور الذي تقوم به تركيا في زعزعة الاستقرار في ليبيا وأنحاء الشرق الأوسط .

وأكد بانيتا، في تصريح صحفي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استغل الفراغ الذي خلفه غياب القيادة الأميركية في إدارة دونالد ترامب، لزعزعة الاستقرار في ليبيا، مشددا على ضرورة قيام الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن بدفع تركيا نحو الالتزام بالقانون الدولي.

كما أكد أنه على إدارة بايدن أن تلزم أنقرة بالعمل مع أميركا وحلفائها لحماية السلام في المنطقة.

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