لنقي : مسار غدامس يعيد لمجلس النواب دوره التشريعي المفقود

قال عضو ما يسمى بـ مجلس الدولة أحمد لنقي، أن تركيز المجتمع الدولي والبعثة الأممية في هذه المرحلة ينصبُّ على عمل لجنة الـ (75) وتهيئة البلد للانتخابات القادمة.

وطالب لنقي بضرورة تغيير كل من هم في المشهد السياسي الحالي، مضيفًا أن مسار غدامس هو المسار الحقيقي لالتئام مجلس النواب وعودته لـ دوره التشريعي والرقابي الذي ضاع منذ حوالي ست سنوات.

و أشار لنقي إلى أن مساعي مشاورات غدامس لا علاقة لها بعمل لجنة الـ(75)، لافتا إلى أن هذه اللجنة أمر واقع و لا يستطيع أي مسار آخر منافستها، كوضخا أن مجلس النواب يحاول الآن عقد جلسة كاملة النصاب في محاولة منه لتغيير اللائحة الداخلية لتنظيم عمله.

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