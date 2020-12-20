وفد تابع للمنظمة الأمريكية للتنمية يبحث إنشاء مصنع لتدوير المخلفات ببلدية البريقة

قام وفد تابع للمنظمة الامريكية للتنمية الدولية USAID يتكون من منصف مختار سليمان ومفتاح يوسف المستيري، بزيارة لبلدية البريقة بهدف معاينة موقع لاستغلاله لإنشاء مصنع لإعادة تدوير المخلفات الصلبة والنظافة العامة لمناطق البلدية بصفة عامة .

وبحسب إيجاز صحفي لبلدية البريقة، استقبل الوفد عميد بلدية البريقة ناصر عطية بوخمادة و المستشار الإعلامي للمجلس البلدي البريقة، محمد بناصر لمباركي ثم عٌقد على هامش هذا الحدث اجتماعا موسعا ضم أيضا اللجنة المكلفة من قبل عميد بلدية البريقة بالتواصل مع هذه المنظمة والتنسيق بالخصوص والمتكونة من : عضو بلدي البريقة ناصر الجالي، ودير مكتب المشروعات ببلدية البريقة يوسف كليش ، ورئيس القسم المالي بديوان بلدية البريقة أ.محمد النزال ، وعزيزة عبدالرسول ” موظفة بالقسم المالي بديوان بلدية البريقة .

وقد توصل المجتمعون إلى العديد من التفاهمات حول هذا المشروع الاستراتيجي بعد أن تم التعريف بأنواع المشاريع التجريبية المقترحة والتي ستتم مناقشتها بشيء من التفصيل خلال الاجتماعات القادمة ، واتفق فريقي العمل على أن يقوم ديوان بلدية البريقة بتحديث البيانات المتوفرة بشكل دقيق والعمل على استكمال متطلبات الجانب الفني لكي يباشر الفريقان ” وفق جدول عمل تتم الموافقة عليه من الطرفان ” البدء بوضع الخطة التشغيلية للمشروع ودراسة كل متطلبات التنفيذ وصولا للقيمة المادية التى يتطلبها تنفيذ المشروع التجريبى لإدارة المخلفات الصلبة ببلدية البريقة على أن يكون هناك وفى مرحلة ثانية دراسة الجانب الإستثماري الذى يناسب كمية ونوعية المنتج من المخلفات الصلبة من أجل الاستفادة من عمليات التدوير أو إنتاج الطاقة .