محلّل سياسي جزائري : الفوضى التي تعيشها ليبيا أرهقت الجزائر

أكد المحلّل السياسي الجزائري عبد السلام سكية،أن أي تعطيل للوصول إلى اتفاق سياسي ينهي الأزمة التي تعيشها ليبيا منذ عقد من الزمن بشكل كامل وجذري، سيؤدي إلى إرهاق الجزائر، التي تجمعها بليبيا حدود على مسافة تقارب 1000 كم .

و شدد سكية في تصريحات صحفية، على أنه في ظل غياب حكومة موحدة وجيش موحد قوي، تبقى ليبيا منطقة فضاء مفتوحا لنشاطات العصابات الإرهابية والإجرامية ، لافتا إلى أن أخطر عملية إرهابية شهدتها الجزائر في العشرية الأخيرة، والتي نفذت ضد الموقع الغازي بتيقنتورين أقصى جنوب شرق البلاد، نفذها إرهابيون قدموا من منطقة حدودية بين الجزائر وليبيا.

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