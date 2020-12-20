لمدة عام ونصف…البرلمان التركي ينظر الثلاثاء تمديد بقاء قواته في ليبيا

يعقد البرلمان التركي، جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل، للبت في المذكرة التي قدمها الرئيس التركي، رجب أردوغان، لطلب تمديد بقاء قواته في ليبيا .

وكان أردوغان، قد قّدم يوم السبت الموافق 12 ديسمبر، مذكرة إلى رئاسة البرلمان، طلب فيها تمديد مهام قوات الجيش التركي في ليبيا، لمدة 18 شهرا إضافيا، اعتبارا من 2 يناير 2021 .

وجاء في المذكرة، أن الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا، هو حماية المصالح الوطنية التركية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا .

وقالت المذكرة، إن مصالح تركيا في حوض المتوسط، وشمالي إفريقيا، قد تتأثر سلبا في حال أطلق الجيش هجمات جديدة .

وزعمت المذكرة، أن تركيا بذلت جهودا في ليبيا عقب نكبة فبراير 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، قد ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة، مشيرة إلى أن حكومة الوفاق غير المعتمدة وجهت نداء دعم إلى تركيا في نوفمبر 2019، لمساعدتها في حربها ضد الجيش ، مدعية أن تركيا نجحت في وقف الهجمات، الأمر الذي ساهم في بدء جهود الحل السياسي برعاية الأمم المتحدة . ولفتت المذكرة، إلى أن الجيش ما زال يسيطر على مناطق في وسط وشرقي ليبيا، الأمر الذي من شأنه استمرار الأخطار المنبعثة من ليبيا باتجاه دول المنطقة، ومن بينها تركيا، إضافة إلى الحفاظ على الأمن ضدّ المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرة غير الشرعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم لحكومة الوفاق غير المعتمدة … وفقا لما جاء بالمذكرة

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