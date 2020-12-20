عاجل ليبيا الان

النعاس : حفتر و الوفاق و داعميهما رهن إشارة روسيا و أمريكا

تم النشر منذُ 43 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال المحلل العسكري، محمد النعاس، إن التحركات العسكرية التي تشهدها ليبيا ليس إلا مجرد تحريك للقوات هنا وهناك بهدف إثبات الوجود، مشيرا إلى أن طرفي الصراع لا يستطيعان شن الحرب في الوقت الراهن.

و أضاف النعاس أن روسيا و الولايات المتحدة الأمريكية هما من يتحكمان في إدارة ملف الأزمة الليبية ، مشيرا إلى أن الأمر خارج عن سيطرة حكومة الوفاق أو حفتر أو حتى الدول الداعمة لهما.

و ندد النعاس بمطالبة وزير الدفاع السابق بحكومة الوفاق غير المعتمدة لبرغثي بإرجاعه لمنصبه استناداد لـحكم قضائي، لافتا إلى أن البرغثي بدد الملايين بطريقة بدوية متخلفة على حد وصفه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • اخيرا صحيت يانعاس وعرفت ان ما يحدث فى ليبيا تتحكم فيه امريكا وروسيا حيث تعطى الضوء الاخضر لكلبعما اردوغان لنقل مرتزقة واسلحة برغم ان هذا مخالف لقرار مجلس اللمن ولكنه فى صالح البلدين الكبار حيث تتيح الفوضى فى ليبيا تحقيق مكاسب لهما والدليل على ما اقوله هو ماحدث بالامس من تهديد روسى للاكراد اذا لم يسلموا عين عيسى سوف نعطى ضوء اخضر للاتراك للتحرك نحوها وبالفعل حدث ذلك وسمح الروس للطيران التركى بالتدخل بينما انسحب الاتراك من خمس نقاط فى ادلب والان نرى ملامح صفقة خفية نرصد ملامحها ذهاب السراج لتركيا وايطاليا ثم ذهاب رئيس وزراء ايطاليا ومدير المخابرات المصرية لبنغازى لدعوة المشير خليفة حفتر مع ضعف دور عقيلة صالح الفاشل فى عقد جلسة واحدة بنصاب قانونى !!! مع انه فى منصب رفيع لم يستغله لحل المشكلة الليبية وحول مجلس النواب الى مجلس النوام

    رد