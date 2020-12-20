النعاس : حفتر و الوفاق و داعميهما رهن إشارة روسيا و أمريكا

قال المحلل العسكري، محمد النعاس، إن التحركات العسكرية التي تشهدها ليبيا ليس إلا مجرد تحريك للقوات هنا وهناك بهدف إثبات الوجود، مشيرا إلى أن طرفي الصراع لا يستطيعان شن الحرب في الوقت الراهن.

و أضاف النعاس أن روسيا و الولايات المتحدة الأمريكية هما من يتحكمان في إدارة ملف الأزمة الليبية ، مشيرا إلى أن الأمر خارج عن سيطرة حكومة الوفاق أو حفتر أو حتى الدول الداعمة لهما.

و ندد النعاس بمطالبة وزير الدفاع السابق بحكومة الوفاق غير المعتمدة لبرغثي بإرجاعه لمنصبه استناداد لـحكم قضائي، لافتا إلى أن البرغثي بدد الملايين بطريقة بدوية متخلفة على حد وصفه.

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