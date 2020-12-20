«لا ريبوبليكا» الإيطالية ترصد كواليس الوساطة لإطلاق سراح الصيادين المفرج عنهم من بنغازي

سلط موقع جريدة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، الضوء، في تقرير جديد، على قضية الصيادين الصقليين، المفرج عنهم قبل أيام بعد احتجازهم من قبل سلطات شرق ليبيا في سجن بمدينة بنغازي، منذ مطلع سبتمبر الماضي بتهمة الصيد في المياه الإقليمية الليبية، ومساعي الحكومة الإيطالية لإطلاق سراحهم.

وأشار التقرير إلى مساعي الوساطة التي سلكتها الحكومة الإيطالية من أجل إطلاق سراح 18 صيادا، وتطرق كذلك إلى تفكير رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج في الاستقالة من منصبه، في سبتمبر الماضي، وأثر ذلك على العلاقة بين ليبيا وكل من إيطاليا وتركيا.

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واعتبرت الجريدة أن خطوة قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر باحتجاز قوارب الصيد الإيطاليا جاءت «عندما رأى أنه بعد أن خسر الحرب فعليًا بسبب حصار طرابلس، تم تهميشه من قبل العديد من الحلفاء. حتى من إيطاليا البلد الذي كان دائمًا في حالة توازن بينه وبين طرابلس». ومضى التقرير: «لقد أتى الابتزاز ثماره بطريقة ما».

وجرى إطلاق الصيادين عقب زيارة خاطفة لرئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ووزير خارجيته لويغي دي مايو إلى مدينة بنغازي، حيث التقوا القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.

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وعلق مصدر دبلوماسي إيطالي على فكرة ترك السراج منصب رئاسة حكومة الوفاق، لصالح شخصية من الشرق، بالقول «إن نقل رئيس وزراء شرقي إلى طرابلس دون اتفاق شامل أقوى سيكون مسألة صعبة للغاية».

وتظهر التطورات الأخيرة، وفق التقرير، أن فكرة الأمم المتحدة بتسمية عقيلة صالح (يشغل حاليا رئاسة مجلس النواب)، رئيسا للدولة، وفتحي باشاغا (حامل حقيبة الداخلية في حكومة الوفاق)، رئيسا للوزراء قد «عفا عليها الزمن عمليا».

وتشير الجريدة كذلك إلى استئناف حفتر اتصالاته رفيعة المستوى مع القاهرة، باستقباله رئيس المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل، بعد أشهر من تفضيل الجانب المصري التعامل مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. يقول التقرير.

– «آكي»: سفينتان عسكريتان ترافقان مركبي الصيادين الإيطاليين بعد إطلاقهم من بنغازي

إعادة «استيعاب صفعة بنغازي» في أسرع وقت ممكن، هو ما يفسر التحركات الأخيرة لوزير الخارجية الإيطالي ما بين قطر وتركيا، على حد قول الجريدة.

ورافقت سفينتان عسكريتان إيطاليتان مركبي صيد على متنهما البحارة الصقليين الذين اطلقوا من بنغازي مساء الخميس الماضي، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، عن مصادر حكومية.

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