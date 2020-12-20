غريبي : الحكومات فشلت في احتواء كورونا و النفايات تمثل كارثة

أكد المسؤول في الهيئة العامة للبيئة عيسى غريبي، أن مستوى التعامل مع جائحة كورونا في ليبيا ما زال متدنياً، مشيرا إلى أن الجهات المختصة بالرغم من كثرتها لم تتمكن من رسم خطة شاملة لتطويقه واحتواء تفشيه المتزايد كلّ يوم.

و شدد غريبي على ضرورة التخلص من النفايات الطبية في مراكز العزل لمنع انتشار المرض، متهما المواطن بالتقصير بسبب الكمامات والقفازات المستعملة الملقاة على جوانب الطرقات.

و أشار غريبي إلى أنّ مظاهر التخلص من نفايات الوباء داخل ساحات المراكز الصحية أو بالقرب من الأحياء السكنية باتت تتطلب إدارة مسؤولة للحدّ من خطورتها ،لافتا إلى أنّ كلّ المستشفيات في ليبيا تتوفر فيها محارق خاصة بالنفايات منذ تأسيسها قبل أربعين سنة لكنّها معطلة تماماً بسبب الإهمال.

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