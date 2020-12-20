مركز الرصد بالبيضاء يسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 5 حالات اشتباه

أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة – إدارة الشؤون الصحية البيضاء، الاثنين، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 5 حالات اشتباه.

وقال المركز في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، إن عدد المترددين على المركز بلغ 77 شخصا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف المركز أن عدد المترددين من داخل مدينة البيضاء بلغ 46 حالة ما بين مسافرين وزائرين للكشف الطبي، مشيرا إلى أن عدد المترددين على المركز من خارج مدينة البيضاء بلغ 31 حالة.

وأكد المركز أنه في انتظار ظهور نتائج باقي عينات المسحة الأنفية التي تم أخذها بالمركز .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24