ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بأحد مخازن رجل أعمال من مصراتة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة ترصد مواد غذائية منتهية الصلاحية، خلال مداهمة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية والحرس البلدي لمخزن شركة الجيد المملوك لرجل الأعمال المصراتي محمد الطاهر عيسى، المعروف بملك الاعتمادات الوهمية.

وورد في المقاطع المصورة التي اطلعت عليها «الساعة 24»، قيام رجال مركز الرقابة على الأغذية والأدوية باكتشاف مواد غذائية وصلت لمرحلة «التعفن» وظهر عليها فطريات نتيجة سوء التخزين داخل المخزن، الذي يتم من خلاله توزيع المواد الغذائية على المحلات لتصل للمواطنين.

وأوضح رجال الضبط، أنهم رصدوا خلال حملتهم التفتيشية، أن “النظافة العامة في المخزن غير جيدة”، كما أنه لم يتم العثور على أي شهادات صحية، فضلًا عن رصد رطوبة في الجدران حيث تبين أن الأسقف والأرضيات غير مطابقة للمواصفات، وهو ما ترتب عليه سوء التخزين،

كما تم رصد العديد من المشاكل في تخزين الأجبان، حيث تبين أن ثلاجة حفظ الأجبان لا تعمل بشكل جيد، وأيضًا تم العثور على كميات ضخمة منها غير صالحة للاستهلاك الآدمي انتهت صلاحيتها منذ 2019.

وقام مركز الرقابة على الأغذية بإغلاق المخزن وثلاجة الحفظ بالشمع الأحمر وحجز الكميات التالفة وإحالة المسؤول عن المخزن للنيابة العامة حسب الاختصاص.