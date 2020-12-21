وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: «أردوغان» استغل غياب إدارة «ترامب» لزعزعة الاستقرار في ليبيا

قال وزير الدفاع الأميركي الأسبق، ليون إي بانيتا، إن ن “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استغل الفراغ الذي خلفه غياب القيادة الأميركية في إدارة دونالد ترامب، لزعزعة الاستقرار في ليبيا”.

وأعرب «بانيتا»، الذي شغل أيضاً منصب المدير العام لوكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه»، في حوار خاص لـصحيفة «الاتحاد»، الأحد، عن قلقه تجاه الدور الذي تقوم به تركيا في زعزعة الاستقرار في ليبيا وأنحاء الشرق الأوسط .

وأكد على ضرورة قيام الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن بدفع تركيا نحو الالتزام بالقانون الدولي، مشددًا على ضرورة أن تلزم إدارة بايدن أنقرة بالعمل مع أميركا وحلفائها لحماية السلام في المنطقة.

وأوضح «بانيتا»، أن «ترامب» شكك في أهمية التحالفات، وسعى إلى سحب القيادة الأميركية من العالم، معتبرًا أن الرئيس المنتخب جو بايدن يؤمن باستعادة القيادة الأميركية القوية للعالم وتقوية التحالفات في أوروبا والخليج وآسيا وفي أجزاء أخرى من العالم.