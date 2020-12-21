شركة الواحة للنفط: إعادة وحدات ضواغط الغاز بعد توقفها بشكل مفاجئ

قالت شركة الواحة للنفط، إن الكوادر الفنية والهندسية بحقل الواحة نجحت من إنجاز أعمال صيانة بمحطة (الدفة الجنوبية) بعد خروج مفاجئ لوحدات ضغط الغاز بالمحطة عن العمل واستمرت الأعمال لمدة ثلاث أيام متواصلة حتى ساعات متأخرة .

وأضافت في إيجاز صحفي ، أسفرت الجهود المضاعفة والتضافر بين (أقسام الإنتاج والميكانيكا والآلات الدقيقة والكهرباء) بالحقل عن عودة جميع وحدات ضغط الغاز للعمل مجددا والتغلب على العراقيل الفنية وتكمن أهمية هذه الضواغط في توفير الغاز اللازم لتشغيل الكهرباء والذي يساهم في تشغيل الآبار ومعالجة مشاكل نقص الطاقة الكهربائية اللازمة للإيفاء بمعدلات الإنتاج