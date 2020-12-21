” لا ريبوبليكا”: السراج يعرض على حفتر اختيار رئيس الحكومة الجديدة تمهيدا للإطاحة بـ” صالح ” و” باشاغا”

كشفت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، عن تفاصيل الزيارة التي قام بها رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي ووزير الخارجية لويغي دي مايو إلى بنغازي، لإطلاق سراح الصيادين المحتجزين بليبيا .

وسلطت الصحيفة، في تقرير لها، الضوء على “اقتراح سياسي” قدمه فائز السراج رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة لـ”حفتر” عن طريق رئيس وزراء إيطاليا ووزير خارجيتها .

وأوضحت الصحيفة، أن السراج عهد إلى إيطاليا بمقترح سياسي جديد، بعد أن أمضى 4 أيام في زيارة خاصة لروما مع زوجته وسكرتيرة، مبينة أن السراج اقترح تجميد المجلس الرئاسي، وإفساح المجال لرئيس وزراء جديد (غير موجود اليوم) ، وعهد به إلى رجل من رجال حفتر، وذلك هو الاقتراح السياسي الذي قدمه كونتي ودي مايو إلى حفتر .

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي إيطالي قوله إن هذا الاقتراح له أيضًا ألف عيب، الأول هو من الذى سوف يسميه حفتر لأنه يعرف جيدًا أنه إذا كان المرشح من الشرق قويا ، فسيصبح على الفور منافسًا محتملاً له، وإذا كان مرشحًا ضعيفًا جدًا فسوف يكون رهينة لعبة “أمراء الحرب” و”سياسة طرابلس، مبينا أن فكرة نقل رئيس وزراء من الشرق إلى طرابلس دون اتفاق شامل قوى سيكون له حياة صعبة للغاية. وتابعت الصحيفة، أن المرحلة الجديدة تُظهر أن فكرة الأمم المتحدة عن بطاقة مؤسسية بين عقيلة صالح في الشرق كرئيس وفتحي باشاغا في طرابلس كرئيس للوزراء، قد عفا عليها الزمن عملياً .

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