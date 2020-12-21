مصدر إيطالي: السراج يقترح على حفتر تسمية رئيس للوزراء

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 December, 2020

قالت مصادر إعلامية إيطالية إن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي حمل خلال زيارته إلى بنغازي برفقة وزير الخارجية لويجي دي مايو، رسالة من رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، يقترح فيها على القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر تسمية رئيس للوزراء.

وأضافت صحيفة ريبوبليكا، أن رسالة السراج أبلغها خلال زيارته الخاصة إلى روما قبل سفر الوفد الإيطالي إلى بنغازي، لتحرير الصيادين المحتجزين، فيها مقترح سياسي جديد يتمثل في اقتراح رئيس للوزراء، ضمن مفاوضات تدور في أكثر من مكان لتوحيد مؤسسات الدولة، وقد أبلغ المسؤولان الإيطاليان الرسالة.

وقالت الصحيفة إن مصدرا دبلوماسيا إيطاليا علق بأن “هذا الاقتراح له ألف عيب” في علاقة بصعوبة اختيار اسم يمكن الاتفاق عليه في ظل المنافسة على النفوذ في بعض المناطق كما أن اختيار رئيس وزراء من الشرق للعمل في طرابلس يعد مجازفة وأمرا بالغ الصعوبة في الفترة الحالية.

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