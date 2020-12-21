الجيش يحكم سيطرته على معسكر “المغاوير” في أوباري

تمكن الجيش، من إحكام سيطرته الكاملة على معسكر “المغاوير” في أوباري جنوبي البلاد، بعد أسابيع من المناوشات مع المليشيات المسلحة .

وأوضح عقيلة صابر مسؤول الإعلام بـ”قوة عمليات إجدابيا التابعة لشعبة الإعلام الحربي”، أن قوات الجيش تمكنت من طرد المدعو علي كنه قائد مليشيات المنطقة الجنوبية التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة من المعسكر، والقبض على 3 إرهابيين، متورطون في جرائم خطف وابتزاز بحق المواطنين في الجنوب .

ويعد معسكر المغاوير الواقع في أوباري، أهم مرتكزات المليشيات التي كانت تجهزها لاستخدامها في الهجوم على الحقول النفطية، جنوبي البلاد .

وأكد صابر، في تصريح صحفي، أن تلك المليشيات روعت المواطنين في المنطقة الجنوبية، وشنت عمليات خطف وترهيب للقبائل، مشيرا إلى أن الجيش أعطى المليشيات مهلة للانسحاب، إلا أنها لم تنفذ الأوامر، مضيفا أنه فور انتهاء قوات الجيش من السيطرة على المعسكر صباح أمس الأحد، قامت القوات الجوية بتمشيط مناطق أوباري ومرزق في الجنوب للتأكد من تأمينها بشكل كامل .

وتشهد مناطق الجنوب الغربي خروقات أمنية نتيجة تسلل بعض العناصر الإرهابية التي تم جلبهم من تركيا لأغلب القرى الواقعة في الصحراء الجنوبية، حيث باتت حاضنة لهم بفضل سيطرة المرتزقة التشاديين الموالين لمليشيا الوفاق . وفي الآونة الأخيرة، تمكن الجيش من التعامل مع خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي وموالية لتركيا في مناطق الجنوب من سبها وغدوة إلى أم الأرانب ومرزق، وأوباري .

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