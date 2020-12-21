26 منظمة حقوقية تطالب السلطات الليبية بمراجعة القوانين التي تحقق المساواة بين المواطنين

طالبت سته وعشرون منظمة ومؤسسة ليبية ،فى بيان بمناسبة اليوم الدولي للتضامن الإنساني، بوضع خطط حقيقة وواقعية التنفيذ للحد من ظاهرة الفقر المدقع الذي يعاني منه عدد كبير من الليبيين كما أوصت بضرورة مراجعة القوانين والتشريعات التي تحقق المساواة بين المواطنين وتمنحهم وذويهم حقوقهم الأساسية في الهوية وحق الجنسية وحرية التنقل والسفر والحصول على العلاج، كما طالبت النشطاء والفاعلين وقيادات المجتمع بالتضامن مع المفقودين والمغيبين قسرا وأن تستمر الدعاوي المطالبة بالكشف عن مصيرهم وتحقيق العدالة لهم ولذويهم.

وحثت المنظمات الموقعة على البيان السلطات الليبية للحد من ظاهرة الفقر التي تفاقمت في البلاد ووضع خطط حقيقة وواقعية التنفيذ للحد منها، كما توصي بضرورة مراجعة القوانين والتشريعات التي تحقق المساواة بين المواطنين وتمنحهم وذويهم حقوقهم الأساسية في الهوية وحق الجنسية وحرية التنقل والسفر والحصول على العلاج، كما توصي النشطاء والفاعلين وقيادات المجتمع بالتضامن مع المفقودين والمغيبين قسرا وأن تستمر الدعاوي المطالبة بالكشف عن مصيرهم وتحقيق العدالة لهم ولذويهم.