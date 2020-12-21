التايمز تكشف عن علاقة موغابي مع القذافي بـ “قضية “لوكربي”

كشفت صحيفة “التايمز”، البريطانية، أن بريطانيا طلبت المساعدة من رئيس زمبابوي الراحل روبرت موغابي، لإقناع العقيد معمر القذافي بتسليم المشتبه بهم في قضية لوكربي.

وأوضحت تقرير الصحيفة، أن الحكومات البريطانية، طلبت المساعدة على انفراد لإنهاء الأزمة.

وأظهرت وثائق صدرت حديثاً، أن مسؤولين بريطانيين أجروا محادثات مع وزير خارجية زمبابوي وحليف موغابي الموثوق، ناثان شاموياريرا، به في ديسمبر 1991، بعد شهر من إصدار المحامي الاسكوتلندي والنائب العام الأميركي لوائح اتهام باعتقال المشتَبهَين الليبيين عبد الباسط علي المقرحي والأمين خليفة فهيمة.

وبحسب التقرير، طالب شاموياريرا، “إن على زيمبابوي أن تترك الأميركيين والبريطانيين لحل هذه المشكلة مباشرة مع الليبيين”.

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