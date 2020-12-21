الفيتوري : السراج يقود انقلابا ناعما على باشاغا بانتظار الحسم

اعتبر المحلل السياسي رضوان الفيتوري أن قرار فصل الردع عن وزارة الداخلية يعد انقلابًا ناعمًا على فتحي باشاغا، مشيرًا إلى أهمية ميليشيات الردع لوزارة الداخلية كونها العمود الفقري الرئيس للوزارة.

و أوضح الفيتوري أن الصراع على أشده بين باشاغا ومن وراءه من ميليشيات مصراتة، وفايز السراج و من وراءه من ميليشيات طرابلس، لافتا إلى أن ميليشيات طرابلس لا تريد إطلاقًا لميليشيات مصراتة أن تنفرد بالعاصمة، متوقعًا أن يتفجر الصراع بين الطرفين خلال الأيام القليلة المقبلة.

و توقع الفيتوري أن الخاسر سيكون ميليشيات مصراتة وباشاغا، موضحا أن باشاغا أخذه الشعور بالعظمة لاعتقاده أنه رجل الغرب الليبي القوي،و يروج للمجتمع الدولي أنه رجل طرابلس القوي.

وأضاف الفيتوري أن باشاغا خرج عن طوع أردوغان ، و أصبحت الخلافات بينه وبين الأتراك أصبحت شبه علنية، لافتا إلى أن السراج ينفذ حرفيًا تعليمات أردوغان.

ورأى الفيتوري أن مغزى الإعلان عن قرار إلحاق ميليشيات الردع في الرئاسي بعد عودة هيثم التاجوري إلى طرابلس له دلالة مهمة جدًا، وهي أن السراج حسم أمره لطرد باشاغا من الداخلية والعاصمة برمتها، بناءً على تعليمات أردوغان، وفي المقابل حسم باشاغا أمره بالسيطرة على طرابلس.

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