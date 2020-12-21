لوفيغارو : طموحات أردوغان تهدد بإجهاض الحوار الليبي

نشرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية الأحد، تقريرا اعتبرت فيه أنّ مسار الحوار السياسي الليبي بات يواجه مخاطر الفشل أكثر من أي وقت مضى في ضوء التعثّر الذي يشهده محذّرا من أنّ طموحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهدّد بإجهاض الحوار الليبي.

و أشار التقرير إلى أنّ المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ،ستيفاني ويليامز، تحدثت علنا عن طريق مسدود و نتيجة لذلك قررت إنشاء لجنة استشارية قانونية لتقريب الخلافات وإحراز تقدم ملموس و من المقرر أن تجتمع اللجنة القانونية لمنتدى الحوار السياسي الليبي يوم 21 ديسمبر لمناقشة الترتيبات الدستورية للانتخابات المقبلة.

و وفق التقرير فإنّ منتدى الحوار السياسي الليبي الذي نظمته الأمم المتحدة يسير بخطى متعثرة، فبعد أسبوع من الاجتماعات في منتصف نوفمبر الماضي في تونس العاصمة وبعد ستة اجتماعات افتراضية فإن التقدم طال انتظاره ولم يتم حسم أي ملف باستثناء تاريخ 24 ديسمبر / كانون الأول 2021 لتنظيم الانتخابات الوطنية.

و كانت الأمم المتحدة تأمل في تشكيل حكومة موحدة بسرعة إلى حين إجراء الانتخابات لكن المشاركين في الاجتماعات الافتراضية فشلوا في الاتفاق على النصاب القانوني الذي سيتم التوصل إليه من أجل انتخاب قادة المستقبل.

ويأتي هذا التعثّر الذي يشهده الحوار الليبي بينما تستعد الأمريكية ستيفاني ويليامز لمغادرة منصبها يوم الجمعة وسيحل محلها البلغاري نيكولاي ملادينوف بعد أكثر من تسعة أشهر من استقالة غسان سلامة.

و أشار التقرير الفرنسي إلى قلق لدى المشاركين في الحوار من أسماء حكام المستقبل حيث إنّ السيناريو المتوقع هو تنصيب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح كرئيس للمجلس الرئاسي و فتحي باشاغا، وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة كرئيس للوزراء.

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