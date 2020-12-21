26 منظمة حقوقية تطالب السلطات بوضع حد لـ”الفقر المدقع” الذي يضرب ليبيا

طالبت 26 منظمة ومؤسسة ليبية ، السلطات في ليبيا بوضع خطط حقيقة وواقعية التنفيذ للحد من ظاهرة الفقر المدقع الذي يعاني منه عدد كبير من الليبيين .

أوصت المنظمات، فى بيان بمناسبة اليوم الدولي للتضامن الإنساني، بضرورة مراجعة القوانين والتشريعات التي تحقق المساواة بين المواطنين وتمنحهم وذويهم حقوقهم الأساسية في الهوية وحق الجنسية وحرية التنقل والسفر والحصول على العلاج، فيما طالبت النشطاء وقيادات المجتمع بالتضامن مع المفقودين والمغيبين قسرا، وأن تستمر الدعاوي المطالبة بالكشف عن مصيرهم وتحقيق العدالة لهم ولذويهم.

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