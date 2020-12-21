استئصال رحم متورم لسيدة ليبية في عملية جراحية دقيقة

شهدت غرفة عمليات النساء بمصحة الغد الإيوائية بسرت عملية استئصال رحم متورم لمريضة تعاني من نزيف حاد جداً يصل الهميموجلوبين عند المريض 4g على مدار السنة.

وحسب مسؤول الإعلام ببلدية سرت قال وفقاً للمصادر الطبية أنه وبالتصوير تبين وجود كتلة ورمية داخل تجويف الرحم وتم استئصال الرحم بالكامل الكتلة الليفية والتحكم في منسوب الضغط للمريضة التي تبلغ من العمر 49 عاماً وتمت العملية بنجاح تام الشكر موصول لإخصائية أمراض النساء والتوليد الدكتورة منى القبي والطبيبة سمية القبي وتحت غطاء دكتور التحذير جمعه الرجيل.

وفي نفس السياق أجريت عملية ثانية لاستئصال لحمية في تجويف الرحم بحجم 8×7 مع المحافظة على الرحم وباقي الملحقات.