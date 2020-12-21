4 بلديات بالجنوب تسجل 11 إصابة جديدة بـ«كورونا»

سجلت أربع بلديات في الجنوب 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس الأحد.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها، إن هذه النتيجة جاءت بعد إجراء تحاليل لـ 50 عينة، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتوزعت الإصابات بواقع 3 حالات في سبها، ومثلها في كل من تمنهنت وتراغن، إضافة إلى حالتين في أشكدة الشاطئ.

واكتشب 369 إصابة جديدة بالوباء في ليبيا، منها خمس في سبها، حسب آخر إحصائية إجمالية صادرة عن مركز مكافحة الأمراض، عن يوم السبت الماضي.

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