«المرزوقي»: على شعب السودان «الثائر» مواصلة «ثورات الربيع العربي»

دعا المنصف المرزوقي، الرئيس التونسي الأسبق، شعب السودان إلى مواصلة ما سماها “ثورات الربيع العربي” وفق قوله.

“المرزوقي” كتب على حسابه بموقع “فيسبوك” أمس: “في الذكرى الأولى للثورة في السودان.. حققتم الجزء الأول من الثورة: انهيار الصرح الاستبدادي الذي كان يبدو عصيا على التغيير، يبقى تحقيق الجزء الثاني وهو الطريق الأطول والأصعب والأخطر كما هو كل طريق يقود إلى للحرية والعيش الكريم لكل أفراد الشعب الثائر” وفق قوله.

أضاف “المرزوقي” قائلاً: “لن تدخر الثورة المضادة وسيلة لقطع الطريق عليكم كما فعلت في كل مكان أقسم الناس أنهم لن يكونوا إلا مواطنين، أبدا رعايا.. ليكن شعاركم: نحن لها هذه الثورة المضادة وسنذيقها أمرّ مما تذيقنا لأن الخيار الوحيد أمامنا شعار الربيع العربي أينما أينع ننتصر أو ننتصر نحن فخورون بكم.. ولا بد لليل أن ينجلي” على حد تعبيره.