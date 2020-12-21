«بويصير»: على ليبيا التعامل بالدولار مباشرة بدلا من الدينار

طالب محمد بويصير، الأمريكي من أصول ليبية، بأن تتعامل ليبيا مباشرة بالدولار الأمريكي بدلا من عملتها المحلية الدينار، مشيرا إلى أن كل المعاملات تتم بالعملة الأمريكية بالأساس، بحسب تعبيره.

وقال بويصير، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “إذا كان سعر الصرف بين عملتنا المحلية والدولار هي المعضلة التي ندور حولها، بينما هي أساسا عملة محلية لا أحد آخر يستعملها وما نصدره كله مردوده بالدولار وكل ما في أسواقنا مستورد بالدولار، فلماذا لا نتعامل مباشرة بالدولار؟”.

وأضاف “سبع دول في العالم وجدت في ذلك الحل لانهيار اقتصادها، بدأ بالسلفادور وانتهاء بزمبابوي مرورا بتيمور. كل هذه الدول بدأت تستعيد استقرار السوق فيها واستفادت من السياسات النقدية الأمريكية بل نشاط المؤسسات المالية الأمريكية وبدأت اقتصادياتها تشهد نموا تدريجيا نتيجة لذلك ويمكنكم مراجعة أرقام أداءها بعد هذا الإجراء”.

وتابع “فنحن نبيع نفطا بالدولار، ثم نطبع دينارات نعطيها للناس، كي يشتروا بضاعة مستوردة بالدولار أيضا، أنا لا أفهم ما هى ضرورة الخطوة الوسطى، لماذا نطبع الدينار ونتعارك على سعره؟”.