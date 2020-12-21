لجنة “5+5” تتوصل إلى اتفاق بشأن فتح الطريق الساحلي

توصلت اللجنة العسكرية “5+5” إلى اتفاق بشأن التنسيق لإعادة افتتاح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها؛ مرورًا بمدينة سرت.

وفي سياق متصل، أكد عضو اللجنة من جانب حكومة “الوفاق”، العميد مختار نقاصة، أن “اللجنة العسكرية لديها إصرار على تطبيق اتفاق جنيف ومخرجات اجتماعات “غدامس وسرت”.

وأضاف “النقاصة”، في تصريحات لوكالة “الأناضول”: اللجنة العسكرية واجهت بعض الصعوبات، قبل أن تتوصل إلى هذا الاتفاق.

وأشار إلى عزمهم على عقد اجتماع، خلال الأيام المقبلة؛ للشروع في تنفيذه.

يأتي هذا التقدّم بعد ساعات من انتقادات وجهتها قوة حماية طرابلس للجنة العسكرية “5+5″، بشأن ما وصفته بـ”التأخير المتعمد في تطبيق مخرجات محادثات المسار العسكري”.

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