«دردور»: المساندون لـ«حفتر» كالأعراب أشد كفراً ونفاقاً

قال فرج دردور، الموصوف كـ”باحث وأكاديمي” من قبل قنوات “الإخوان” إن: “ليبيا ستعاني طويلا من الأثار النفسية والأجتماعية التي تركتها حروب حفتر على الأطفال، بسبب حجم القتل والدمار الذي كانت ضحاياه أسر ليبية كاملة، وقعت بين قتيل ومعاق ومفقود ونازح وفقير وفاقد لممتلكاته” وفق زعمه.

أضاف “دردور” المقيم في تركيا، ويؤيد سياساتها ووجودها في ليبيا، على حسابه بـ”فيسبوك”: “الأعراب الأشد كفرا ونفاقا المساندين لحفتر وقصار التيلة في العلم والثقافة الذين جهلهم القذافي لا يعرفون بسبب جهلهم، وانعكاسات هذا الأثر الفظيع على جيل تشبع بسلوك العنف، والذي سينعكس بالسلب على مستقبله وبالتالي سيعود بالضرر الجسيم على ليبيا” على حد تعبيره.