ليبيا الان

«دردور»: المساندون لـ«حفتر» كالأعراب أشد كفراً ونفاقاً

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال فرج دردور، الموصوف كـ”باحث وأكاديمي” من قبل قنوات “الإخوان” إن: “ليبيا ستعاني طويلا من الأثار النفسية والأجتماعية التي تركتها حروب حفتر على الأطفال، بسبب حجم القتل والدمار الذي كانت ضحاياه أسر ليبية كاملة، وقعت بين قتيل ومعاق ومفقود ونازح وفقير وفاقد لممتلكاته” وفق زعمه.

أضاف “دردور” المقيم في تركيا، ويؤيد سياساتها ووجودها في ليبيا، على حسابه بـ”فيسبوك”: “الأعراب الأشد كفرا ونفاقا المساندين لحفتر وقصار التيلة في العلم والثقافة الذين جهلهم القذافي لا يعرفون بسبب جهلهم، وانعكاسات هذا الأثر الفظيع على جيل تشبع بسلوك العنف، والذي سينعكس بالسلب على مستقبله وبالتالي سيعود بالضرر الجسيم على ليبيا” على حد تعبيره.

 

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • و ياطرطور وماذا عن أثرالكلاب الدواعش انصار الشر ومرتزقة القردوغان الاتراك والسوريين والتوانسة ..؟؟؟؟ ماذا عن اثرهم علي الاطفال ياسيد المحلل السياسي والخبير الخواني…أبتلينا بهؤلاء الخبراء وهم ليسوا بخبراء بل خونة وعملاء…هذا الطرطور مقيم في عاصمة الارهاب والدواعش والعاهرات اسطنبول وينظر علينا بنظرياته الغبية حتي يرضي عليه سيده القردوغان عميل امريكا واسرائيل…ياطرطور سيرميك القردوغان قريبا …القردوغان ليس عنده دين ولا ملة ولا عهد…هو عميل وخائن مثلك

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  • بعض الليبيين فقدوا ممتلكاتهم بسبب حرب حفتر علي الارهاب في ربوع لكنهم اي خاسري الاملاك افضل من خاسري الشرف امثال جانبك وجانب من هو عميل للمستعمر التركي الجالب للمرتزقه الذين أهانوا شرف ليبيا في الجزء الغربي منها كثيرين فقدوا البيت او السياره ولكن يفقدوا وقفه الشرف والعز الي جانب جيشهم وهو يجيف في انصار الشنيعه وداعش ولقطاء مليشيات بركات الحطب وصعاليك مصراته

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