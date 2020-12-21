ليبيا الان

عقوب يشارك في فعاليات مؤتمر حول الهجرة غير الشرعية

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

شارك وزير الصحة بالحكومة الليبية “المؤقتة” سعد عقوب، أمس الاحد، بمدينة بنغازي في افتتاح فعاليات مؤتمر الهجرة غير شرعية وذلك تزامنا مع اليوم العالمي الذي يرعاه وزير الداخلية إبراهيم بوشناف، بحضور عدد من النواب وأعضاء مجلس الوزراء، ومدراء الإدارات العامة في الوزارة ومدراء الأمن بالمناطق، إضافة إلى نخبة من المهتمين والأكاديميين المشاركين في المؤتمر.

ويستمر المؤتمر على مدى ثلاثة أيام في فندق تيبستي بمدينة بنغازي بحضور أساتذة ومختصين من داخل ليبيا وخارجها، إضافة إلى مشاركين من بلدانهم عبر تقنيات الفيديو ببرامجه المختلفة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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