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الروياتي: فائز المجد وحاشيته يلعبون بالنار ويخلطون الأوراق بطرابلس من أجل سلطان زائل

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا- اتهم القيادي بمدينة مصراتة وعضو المركز الإعلامي لعملية ” البنيان المرصوص” التابعة لللرئاسي أحمد الروياتي رئيس المجلس فائز السراج ومن وصفهم بـ”حاشيته” بخلط الأوراق في العاصمة طرابلس.

الروياتي أشار في تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تابعتها صحيفة المرصد إلى أن السراج أو “حاشيته” يعولون على هذا الخلط من أجل سلطان سيزول فى نهاية المطاف، مبينًا أن ما يقومون به سيزيد من تعقيد الموقف في غير صالح الوطن والمواطن.

وأضاف الروياتي أن القرارات المتخذة أخيرًا من قبل السراج ومن معه والتغاضي عن ما وصفها بـ”شبهات” هيثم التاجوري وما يقوم به من اجتماعات لنشر الفتن هنا وهناك والشد والجذب والتدافع الحاصل بالمجمل، أمور تثير التساؤل وتوجه الأصابع نحو جهة واحدة هي “فائز المجد”.

واختتم الروياتي تدوينته بالتأكيد على كونه ناصحًا أمينًا بلغ ما يريد أن يصل من رسالة الجميع، داعيًا في ذات الوقت هؤلاء إلى عدم اللعب بالنار لأن المحرقة ستطالهم جميعًا، ولن يخرج منها أحد فائزًا بضمنهم فائز، في إشارة إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • بالعربي الفصيح طرابلس لاتريد ان تكون تحت حكم مصراته وهذا من حقهم…لماذا إصرار مصراته علي انها هي ولية أمر ليبيا وهي الوصية علي هذه الثورة او النكبة السودا النودا…؟؟؟مع الاحترام والتقدير لحكماء والمخلصين والوطنيين من اهلنا في مصراته…والذين نصحوا مرارا وتكرارا بالخروج من طرابلس وتركها لسكانها يديرون اعمالهم واشغالهم بمعرفتهم…ولكن..؟؟!!!! لو خرجت الوزارات من طرابلس وأستقرت في سرت او الجفرة مثلا ولمدة سنة مثلا ستخرج قوات مصراته من طرابلس وترجع لان وجود الوزارات في طرابلس جعلها تحت حكم ورحمة قوات مصراته التي استغلت الوضع لصالح قيادات هذه المجموعات وبعض المحسوبين عليهم وربحوا الملايين من الدولارات والدنانير بالحرام و رزق الزاقوم…حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تسبب بهذه الثورة السودا النودا…

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