«عقيل»: العصابات في ليبيا تتصارع على النفوذ للوصول إلى خزائن المال العام

أكد الكاتب السياسي عزالدين عقيل، أن هناك عصابات تتصارع على النفوذ للوصول إلى خزائن المال العام والقيام بعمليات نهب جبارة دون رقيب أو حسيب في ليبيا.

وقال عقيل في مداخلة تلفزيونية عبر قناة «العربية الحدث»: “في ليبيا الصراع ليس طائفيا أو أثنيا، ولكن الصراع عبارة عن عصابات تتصارع على النفوذ، للوصول إلى خزائن المال العام والقيام بعمليات نهب جبارة وكبيرة جدا دون حسيب أو رقيب، وبالتالي هذه التحالفات، هي تحالفات انتهازية، فحليف اليوم لن يكون كذلك غدا”.

وأضاف “هذه المليشيات والجماعات المسلحة ليس لها أي قواعد شعبية إطلاقا، مثلما هو الحال مع زعماء الطوائف في الصراعات أو النزاعات الأهلية وهذه هي تقريبا الأغلبية الغالبة من النزاعات المسلحة التي يكون الصراع بها اثني أو طائفي”.

وتابع “المجتمع الدولي يرفضهم بشدة أو يضعهم على مائدة للتفاوض، مثلما فعل مع نزاعات مسلحة سابقة في عدة دول، شيء غريب أن يصرون في ليبيا أن يأتوا بالحشرات وقطط الشوارع لكي تجلس حول مائدة التفاوض”.

وواصل “عبد الرؤوف كاره ليس من النوع الذي يسلم قيادته للسراج، ربما يوظف نفسه في خدمته، فهذه هي طبيعة عمل الجماعات المسلحة، أنها تقدم أعمال بمقابل وربما تكون هذه الخطوة هي في سبيل توفير حماية للسراج”.

واستطرد “مليشيا الردع مكونة منذ بداية فبراير 2011، فعبد الرؤوف كاره، هو أحد من أسقطوا الدولة الليبية سقوطا حرا على يد الناتو وبعد ذلك شكل هذه المليشيا وسيطر على قاعدة معيتيقة، وتطورت مع الأيام، والسراج يحاول أن يوظف هذه الجماعة القوية في طرابلس لصالحه ويحاول استمالتها على حساب باشاغا”.