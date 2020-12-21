بن شرادة: ميلادينوف لن يقدم سيناريوهات مستحدثة لحل أزمة ليبيا

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة أن عرقلة الأطراف الليبية ليست مرتبطة بعملية تسمية مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا.

بن شرادة أوضح في تصريحات صحفية لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية تابعتها صحيفة المرصد أن المبعوث الأممي الجديد نيكولاي ميلادينوف لن يقدم أي سيناريوهات مستحدثة في المشهد؛ لأن المسارات الـثلاثة لتحقيق السلام هي من يتم العمل عليها حاليًا.

واختتم بن شرادة تصريحاته بالتشديد على مطالبة الجميع بضرورة تفعيل المسار العسكري، لا سيما فيما يتعلق بإخراج المرتزقة الذي يمثل المطلب المتفق عليه من قبل الأغلبية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية