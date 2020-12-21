افحيمة يكشف أسباب تأجيل جلسة النواب للمرة الثانية في غدامس

أرجع عضو مجلس النواب، صالح افحيمة أسباب تأجيل الجلسة التي كان من المقرر عقدها اليوم الإثنين في غدامس للظروف التي فرضها الوضع الوبائي في البلاد، خاصة بعد وفاة النائب عمر غيث وإصابة آخرين بفيروس كورونا

ونفى افحيمة، في تصريحات صحفية أن يكون التأجيل هذه المرة ناتج عن خلافات بين النواب على جدول الأعمال، مشيرا إلى أن الخلافات الكبرى تمت تسويتها.

وأوضح افحيمة أنه سيتم عقد عدد من الجلسات التشاورية فقط عبر تطبيق زووم أيام 21 و 22 و 28 و 29 ديسمبر الجاري تمهيدا لعقد الجلسة العامة في مدينة غدامس

وكان أعضاء مجلس النواب قرروا أمس الأحد تأجيل الجلسة العامة التي كان من المقرر عقدها اليوم الاثنين في مدينة غدامس، لانتخاب رئاسة جديدة وتعديل اللوائح الداخلية وإعادة انتخاب اللجان، في خطوة تخفي صراعات وخلافات كبرى بين النواب حول خطوات توحيد البرلمان

وهذه المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل الجلسة العامة، بعدما فشل النواب في عقدها قبل أسبوعين لمناقشة آلية التوصل إلى جدول أعمال لعقد جلسة رسمية، لكن بسبب الخلافات لم يتمكنوا من ذلك

وسيكون لمجلس النواب دور مهمّ في المرحلة القادمة، من حيث منح الثقة للحكومة المقبلة واستكمال ما تحتاجه من استحقاقات قانونية ودستورية لإنجازها، على غرار إجراء الانتخابات الذي سيحتاج إلى إصدار قانون انتخابي وقاعدة دستورية تصدر عن السلطة التشريعية المخوّلة

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